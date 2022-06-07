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46 минут назад

Взрыв произошел в кафе недалеко от администрации Херсона

Деловая газета "Взгляд"

В кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв, сообщили очевидцы.

По их словам, информации о возможных пострадавших в результате происшествия пока нет, передает РИА «Новости».

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Ранее в Минобороны России сообщили, что зенитная ракетная система (ЗРС) С-300 сработала в Херсоне.

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