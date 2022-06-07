В кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв, сообщили очевидцы.
По их словам, информации о возможных пострадавших в результате происшествия пока нет, передает РИА «Новости».
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Ранее в Минобороны России сообщили, что зенитная ракетная система (ЗРС) С-300 сработала в Херсоне.