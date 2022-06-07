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36 минут назад

Российского прокурора приговорили к 11 годам за коррупцию

Lenta.ruиещё 2

Дзержинский районный суд Перми приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего прокурора Индустриального района города Сергея Мурая, признав его виновным в коррупции. Об этом сообщает РБК.

Российского прокурора приговорили к 11 годам за коррупцию
Фото:  Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима. Его оштрафовали на десять миллионов рублей и лишили звания старшего советника юстиции. Мурай признан виновным в нескольких эпизодах получения взяток на общую сумму 2,15 миллиона рублей и посредничестве при передаче 3,83 миллиона рублей бывшему главному судебному приставу Пермского края Игорю Кожевникову. Экс-прокурор также совершил служебный подлог и подстрекательство к превышению должностных полномочий.

1 июня сообщалось об объявлении в международный и федеральный розыск бывшего первого заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Ей заочно предъявили обвинение по статье 290 («Получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере») УК РФ. Басманный суд заочно арестовал ее на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России. В 2016 году президент России Владимир Путин присвоил Кузьменок чин государственного советника юстиции третьего класса. Тогда она стала второй женщиной-генералом в регионе.

Происшествия,Любовь Кузьменок,Игорь Кожевников,Владимир Путин,
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