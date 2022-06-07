Российского прокурора приговорили к 11 годам за коррупцию

Дзержинский районный суд Перми приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего прокурора Индустриального района города Сергея Мурая, признав его виновным в коррупции. Об этом сообщает РБК.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима. Его оштрафовали на десять миллионов рублей и лишили звания старшего советника юстиции. Мурай признан виновным в нескольких эпизодах получения взяток на общую сумму 2,15 миллиона рублей и посредничестве при передаче 3,83 миллиона рублей бывшему главному судебному приставу Пермского края Игорю Кожевникову. Экс-прокурор также совершил служебный подлог и подстрекательство к превышению должностных полномочий.