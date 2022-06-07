Сапегу отправили в белорусскую колонию

Осужденную в Белоруссии на шесть лет лишения свободы россиянку Софью Сапегу отправили в отбывать наказание в колонию в Гомеле. Об этом правозащитный центр «Весна» сообщает в своем Telegram-канале.

Фото: Leonid Scheglov / BelTA / Reuters Leonid Scheglov / BelTA / Reuters

Правозащитники заявили, что Сапегу отправили отбывать наказание в гомельскую женскую колонию №4. К своей публикации они также приложили почтовый адрес, по которому предложили отправлять девушке письма со словами поддержки.