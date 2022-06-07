Житель Воронежа устроил маленькому ребенку «курсы вождения» на оживленной городской трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

На записи видно, как маленький ребенок в сопровождении мужчины передвигается на детском электромобиле по проезжей части. Мимо них проносятся автомобили.