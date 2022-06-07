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1 час назад

Мужчина устроил «курсы вождения» ребенку в трассе в Воронеже. Видео

Александр Кузьмин

Житель Воронежа устроил маленькому ребенку «курсы вождения» на оживленной городской трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

На записи видно, как маленький ребенок в сопровождении мужчины передвигается на детском электромобиле по проезжей части. Мимо них проносятся автомобили.

По данным источника, инцидентом уже заинтересовались воронежские правоохранители. Личность отца сейчас устанавливается. Принимаются меры к привлечению мужчины к ответственности.

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