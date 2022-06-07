Личность сбившего экс-главреда Vogue курьера установлена

«Он заблокирован до окончания расследования правоохранительными органами, которым мы оказываем максимальное содействие. Если вина курьера подтвердится, он будет заблокирован окончательно. Мы еще раз приносим искренние извинения Алене Долецкой и ее команде, желаем всем скорейшего выздоровления», - сообщили в пресс-службе.