Личность сбившего экс-главреда Vogue курьера установлена

Установлена личность курьера, сбившего на электровелосипеде экс-главного редактора «Vogue Россия» Алену Долецкую в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе компании Delivery Club, пишет Telegram-канал 112.
Как отметили в компании, сотрудники постоянно находятся на связи с командой Долецкой. Им удалось предварительно установить личность курьера, который мог быть участником инцидента.
«Он заблокирован до окончания расследования правоохранительными органами, которым мы оказываем максимальное содействие. Если вина курьера подтвердится, он будет заблокирован окончательно. Мы еще раз приносим искренние извинения Алене Долецкой и ее команде, желаем всем скорейшего выздоровления», - сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее стало известно, что в центре Москвы курьер сбил Алену Долецкую. Инцидент произошел в районе Кропоткинского переулка. В результате ЧП Долецкая получила закрытый перелом руки. Курьер, который наехал на журналиста на электровелосипеде, скрылся с места происшествия.