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30 минут назад

Террорист напал на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Польше

Lenta.ru

Вооруженный гранатами, автоматом и ножом мужчина, назвавший себя террористом, напал на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Польше, принадлежащий компании Orlen. Об этом сообщили польские правоохранительные органы и представители пострадавшей компании, передает ТАСС.

На крупнейший польский НПЗ совершено нападение
Фото: ReutersReuters

По информации следствия, 7 июня, примерно в 5 часов утра (6 часов по московскому времени), 42-летний мужчина подъехал к воротам НПЗ в городе Плоцк и ударил ножом охранника. Вскоре его задержали другие охранники, подоспевшие на помощь.

Когда его обезвреживали, мужчина кричал, что он террорист, выступающий против слияния польских нефтеперерабатывающих компаний Orlen и Lotos.

Автомат и две гранаты были найдены в багажнике его автомобиля. Раненный охранник выжил, медики оказали ему экстренную помощь. По данным экспертизы, нападавший был трез, в его крови не обнаружили следов алкоголя или наркотических веществ.

«Ведутся обыски и другие процессуальные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин произошедшего», — заявили в пресс-службе прокуратуры Плоцка.

3 июня полиция французского региона Эльзас изъяла 41 единицу оружия и 120 тысяч боеприпасов у задержанной группировки неонацистов. Из 41 единицы оружия 23 оказались нелегальными. Кроме того, полицейские изъяли 167 магазинов, в том числе 72 — от автомата Калашникова, а также патроны к ним.

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