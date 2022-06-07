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12 минут назад

Появились кадры с места взрыва в российском жилом доме

Lenta.ru

В сети появились кадры с места взрыва в многоэтажном жилом доме в Богородске Нижегородской области. Видео во вторник, 7 июня, публикует «Богородск-ТВ» в Telegram-канале.

По предварительным данным, в доме взорвался газ. Пострадали два человека, еще 32 были эвакуированы. Инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Чернышевского.

Погибших нет, спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе двоих детей, сообщает управление МЧС по российскому региону.

На записи очевидцев с места видно, как из окон валит дым.

Взрыв прогремел в жилом доме в Нижегородской области

1 июня в пятиэтажном жилом доме в подмосковных Мытищах произошел взрыв газа. В результате происшествия погиб один человек.

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