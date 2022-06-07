Появились кадры с места взрыва в российском жилом доме

В сети появились кадры с места взрыва в многоэтажном жилом доме в Богородске Нижегородской области. Видео во вторник, 7 июня, публикует «Богородск-ТВ» в Telegram-канале.

По предварительным данным, в доме взорвался газ. Пострадали два человека, еще 32 были эвакуированы. Инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Чернышевского.

Погибших нет, спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе двоих детей, сообщает управление МЧС по российскому региону.

На записи очевидцев с места видно, как из окон валит дым.