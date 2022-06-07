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1 час назад

Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Богородске

Александр Кузьмин

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в городе Богородске Нижегородской области, еще 32 человека были эвакуированы из здания. Об этом сообщает МИЦ «Известия» в своем официальном Telegram-канале, где размещено видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что в квартирах, расположенных на четвертом и третьем этажах пятиэтажного дома, сильное задымление, выбиты стекла. На месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Происшествия,Пожары,Видео,
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