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1 час назад

В центре Петербурга нашли накрытое одеялом тело

Lenta.ru

В центре Санкт-Петербурга нашли тело мужчины, которое было накрыто одеялом. Об этом сообщает MK.RU.

В центре Петербурга нашли накрытое одеялом тело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, труп обнаружили на улице Константина Заслонова. На вид погибшему мужчине 30-40 лет, специалисты не нашли внешних признаков насильственной смерти.

Тело направили в морг для установления причин гибели.

Накануне в промзоне на юго-востоке Москвы нашли тело мужчины на инвалидной коляске. Труп мужчины пролежал на улице восемь часов в теплую погоду, из-за чего начал деформироваться.

31 мая стало известно, что тело 14-летней школьницы полдня пролежало на козырьке подъезда жилого дома на улице Базовской на севере Москвы. В день трагедии девушка отправилась в торговый центр недалеко от дома, чтобы зарядить телефон. Оттуда девочка позвонила матери и в слезах сообщила, что рассталась с молодым человеком.

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