Драка за смартфон на московской улице попала на видео

«Они осмотрели смартфон, и один из них убрал его в карман, предложив владельцу пройти к банкомату, так как при себе у них не оказалось денег для оплаты покупки. Во время следования к терминалу незнакомцы попытались скрыться с телефоном, но потерпевший стал удерживать одного из них и звать на помощь», — говорится в сообщении.