Драка за смартфон на московской улице попала на видео

Драка за телефон на московской улице попала на видео. Запись помогла полицейским задержать подозреваемых в попытке ограбления, сообщает «МВД Медиа».
По данным МВД, потерпевший разместил объявление о продаже смартфона на одном из популярных сервисов. С ним связался потенциальный покупатель и договорился о встрече. Но на сделку молодой человек явился не один, а вместе с подельником.
«Они осмотрели смартфон, и один из них убрал его в карман, предложив владельцу пройти к банкомату, так как при себе у них не оказалось денег для оплаты покупки. Во время следования к терминалу незнакомцы попытались скрыться с телефоном, но потерпевший стал удерживать одного из них и звать на помощь», — говорится в сообщении.
Свидетельницей ограбления оказалась девушка, которая не растерялась и стала снимать схватку на телефон. Видеозапись была передана в полицию, что помогло установить и задержать двух подозреваемых возрасте 20 лет и 21 года. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц»). Обвиняемые заключены под стражу.
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