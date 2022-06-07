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29 минут назад

Иномарка протаранила светофор и устроила ДТП с «фейерверком». Видео

Александр Кузьмин

В Выборгском районе Санкт-Петербурга иномарка устроила ДТП с «фейерверком». Машина совершала поворот и врезалась в светофор. Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как легковой автомобиль на полном ходу таранит светофор, в результате чего во все стороны разлетаются искры.

«Это обычный неудавшийся дрифт черного Шевроле в Выборгском районе. Выглядит почти смертельно, но никто, кроме светофора, не пострадал», – говорится в сообщении источника.

Происшествия,Видео,
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