В Выборгском районе Санкт-Петербурга иномарка устроила ДТП с «фейерверком». Машина совершала поворот и врезалась в светофор. Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как легковой автомобиль на полном ходу таранит светофор, в результате чего во все стороны разлетаются искры.