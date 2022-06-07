Взрыв прогремел в жилом доме в Нижегородской области

В городе Богородск Нижегородской области в жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Как уточняется, ЧП произошло в пятиэтажном доме на улице Черняшевского. В одной из квартир взорвался газовый баллон. Из окон нескольких этажей идет дым, разрушений пока нет. Из дома эвакуированы 32 человека. По предварительной информации, пострадали два человека.
Ранее из-за взрыва газа в подмосковных Мытищах погиб мужчина. Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме на улице Мира. В результате ЧП еще двое человек госпитализированы, в том числе малолетний ребенок. После случившегося прокуратура начала проверку.