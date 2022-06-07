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58 минут назад

Мужчина прыгнул с моста при попытке бегства от полицейских в Лондоне. Видео

Александр Кузьмин

Мужчина умер, прыгнув с моста при попытке бегства от полицейских в Лондоне. Видео появилось в telegram-канале «Shot».

Сообщается, что местные жители вызвали полицию, пожаловавшись на мужчину, который бегал с криками по городу и размахивал отвёрткой. Чтобы усмирить 40-летнего нарушителя, правоохранители три раза выстрелили в него из шокера. Мужчина попытался скрыться от них, прыгнув с 13-метровой высоты в реку Темзу.

Спасательные службы выловили его из воды и отправили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. В отношении полицейских проводится проверка.

Происшествия,Видео,
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