Мужчина умер, прыгнув с моста при попытке бегства от полицейских в Лондоне. Видео появилось в telegram-канале «Shot».

Сообщается, что местные жители вызвали полицию, пожаловавшись на мужчину, который бегал с криками по городу и размахивал отвёрткой. Чтобы усмирить 40-летнего нарушителя, правоохранители три раза выстрелили в него из шокера. Мужчина попытался скрыться от них, прыгнув с 13-метровой высоты в реку Темзу.