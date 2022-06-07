У берегов Тайваня зафиксировали землетрясение

У тайваньских берегов произошло сильное землетрясение во вторник, об этом сообщил сейсмологический центр Китайской народной республики (КНР).

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Землетрясение произошло в 9.57 по местному времени, его магнитуда составляла 5,4, передает «Ридус» со ссылкой на данные центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 210 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.