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47 минут назад

У берегов Тайваня зафиксировали землетрясение

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

У тайваньских берегов произошло сильное землетрясение во вторник, об этом сообщил сейсмологический центр Китайской народной республики (КНР).

У берегов Тайваня зафиксировали землетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Землетрясение произошло в 9.57 по местному времени, его магнитуда составляла 5,4, передает «Ридус» со ссылкой на данные центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 210 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в начале июня землетрясение магнитудой 5 произошло к юго-западу от города Эль-Ахмади, расположенного на побережье Кувейта.

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