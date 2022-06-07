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21 минуту назад

Россиянка пыталась зарезать дочерей во время ссоры

Lenta.ruиещё 1

В Краснодаре местная 45-летняя жительница попала под следствие после нападения с ножом на дочерей 13 и 20 лет, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянка пыталась зарезать дочерей во время ссоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. По данным следствия, женщина с сожителем и дочерьми проживала в одной квартире жилого дома на улице Тепличной. Между матерью и детьми произошла ссора, во время которой женщина напала с ножом на дочерей и нанесла им множественные ранения. Она пыталась их зарезать, но девочки сумели выбраться из квартиры и позвать на помощь. Их госпитализировали, а мать задержали.

Ей проведут психолого-психиатрическую экспертизу с учетом ее поведения и обстоятельств нападения на дочерей.

Происшествия,Следственный комитет,
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