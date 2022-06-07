«Вездеход опрокинулся, и все на этом кончилось»: как погиб топ-менеджер VK Владимир Габриелян

Топ-менеджер VK Владимир Габриелян и его знакомый Сергей Мерзляков погибли во время путешествия на вездеходах по берегу Белого моря в Ненецком автономном округе. При переправе через реку их «Шерп» перевернулся, его унесло течением.

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Перевернувшиеся вездеходы

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В ночь на вторник, 7 июля Telegram-канал Baza сообщил со ссылкой на представителя местного союза оленеводов, что первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян пропал в Ненецком автономном округе. Вместе с супругой Еленой и двумя друзьями - Сергеем Мерзляковым и Сергеем Ольсевичем – он путешествовал на двух вездеходах "Шерп" по берегу Белого моря.

Гибель двух человек подтвердили в региональном следственном комитете утром. Как сообщается на сайте СК по Архангельской области, "трое мужчин и супруга одного из них на двух вездеходах передвигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос в Ненецком автономном округе".

"Во время перехода через реку транспортные средства перевернулись, и их течением отнесло в море. Мужчине и женщине удалось спастись, они пешком вышли к оленеводам и обратились за помощью", - говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что спасатели "незамедлительно" приступили к поискам пропавших, но все мероприятия осложнялись удаленностью места происшествия и отсутствием связи.

Как уточнила Baza, второй вездеход, в котором находились Елена и Ольсевич, тоже перевернулся в реке, но они успели выбраться на сушу. Им пришлось пройти пешком 25 километров до небольшого села, где их в своей избе приютил местный оленевод.

Также Telegram-канал сообщил, что спасатели смогли приступить к поиску Габриеляна и Мерзлякова только утром во вторник, спустя почти 12 часов после их пропажи, так как ближайший вертолет находился в Нарьян-Маре, в 420 км от места происшествия.

Габриелян с 2005 года занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group. А в 2019 году он перешел на должность первого заместителя гендиректора VK. С 31 марта этого года Габриелян вошел в совет директоров VK.

Тела с признаками переохлаждения

Вскоре Baza сообщила, что пропавшие мужчины погибли. Спасатели обнаружили их тела на берегу реки Песцовая.

В пресс-службе VK подтвердили гибель Габриеляна и его товарища.

"Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды", - сообщили в пресс-службе компании РБК.

Глава НАО Юрий Бездудный в беседе с RTVI также подтвердил гибель первого замглавы холдинга VK и рассказал о деталях спасательной операции.

"Их тела нашли. Сейчас проходят следственные действия. В течение ночи их тела искали водолазы, спасатели и вертолет и нашли. Те двое, кому удалось выжить, живы-здоровы, их доставили вертолетом в Нарьян-Мар", - сказал он.

А источник РИА "Новости" рассказал, что спасатели нашли тела с признаками переохлаждения.

"Сегодня тела погибших на вертолете доставят в город Нарьян-Мар, где будет проведено опознание и судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение", - уточняется на сайте регионального СК.

"Уклоны такие большие, ужас"

Выживший во время происшествия Сергей Ольсевич рассказал Telegram-каналу Baza, что погибшие ехали впереди, поэтому начали пересекать реку первыми.

"Мне было сказано, что они поедут вперед, найдут переезд и мне по рации сообщат дальнейшие мои действия. Я ожидал на берегу. Через 10 минут мне по рации сообщили, что я должен следовать за ними. Я тоже булькнул в реку и поплыл за ними вниз по течению", - сказал Ольсевич.

По его словам, через несколько минут Габриелян по рации сообщил, что река "очень опасная", "нужно быть внимательным" и "вездеход плывет задом". При этом он призвал товарища с Еленой "не пугаться".

"После этого наш вездеход опрокинулся в реке и завалился на бок. Мы с Еленой Петровной вездеход покинули, телефон спутниковый затонул, он пришел в негодность. Носимая радиостанция работала, но на связь никто не выходил. Несколько часов мы там находились возле вездехода, звали ребят. Мы там провели 3-5 часов", - добавил мужчина.

Он добавил, что вместе с супругой топ-менеджера VK им пришлось возвращаться той дорогой, по которой они ехали.