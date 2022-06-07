Мужчина с ножом напал на женщину в Химкинском лесу

Женщина шла на работу из Химок в сторону станции метро "Ховрино". На территории Химкинского леса, к ней подбежал мужчина с ножом, нанес им ей удар в шею. После этого злоумышленник выхватил сумку у своей жертвы и скрылся в глубине леса. Пострадавшая вызвала полицию. Она рассказала, что в сумке были документы и деньги. О состоянии женщины – нет подробных данных. Полиция ищет преступника.