Мужчина с ножом напал на женщину в Химкинском лесу

На жительницу Подмосковья напал мужчина в Химкинском лесу. Об этом сообщает РЕН.
Женщина шла на работу из Химок в сторону станции метро "Ховрино". На территории Химкинского леса, к ней подбежал мужчина с ножом, нанес им ей удар в шею. После этого злоумышленник выхватил сумку у своей жертвы и скрылся в глубине леса. Пострадавшая вызвала полицию. Она рассказала, что в сумке были документы и деньги. О состоянии женщины – нет подробных данных. Полиция ищет преступника.
Ранее сообщалось, что задержали иркутянина, напавшего на пенсионерку и укравшего деньги на операцию. Женщина обратилась в полицию в минувшую субботу и рассказала, что на нее напал сосед и, угрожая ножом, потребовал отдать ему все сбережения — более 40 тыс. руб., отложенных на операцию.