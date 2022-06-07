Мужчина украл куклу из секс-шопа в Москве

Посетитель секс-шопа украл одну из выставленных там кукол. Продавщица рассказала РЕН, что мужчина сделал вид, что заплатил и вынес товар.

Кража произошла около семи вечера в секс-шопе на улице Парковой в столице. Мужчина расспрашивал продавца о секс-куклах. После мужчина выбрал понравившуюся ему куклу, произвел оплату через мобильный телефон. Предъявив продавщице чек о прохождении платежа, покупатель ушел. Но через какое-то время продавец обнаружила, что оплата за товар не прошла, и обратилась полицию.