Россиян предупредили о набирающем популярность виде мошенничества

«В конце СМС указан номер телефона, по которому можно связаться с якобы сотрудником банка. Дальше начинается искусная игра, и люди даже не замечают, как передают свои данные мошенникам. Помните, что банки звонят и рассылают сообщения с общеизвестных номеров. Чтобы не стать жертвой махинаций, положите трубку и сами перезвоните в банк по контактному телефону», – гласит пост.