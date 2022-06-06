Россиян предупредили о набирающем популярность виде мошенничества

Специалисты Роскомнадзора рассказали россиянам о новой волне мошенничества, об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Речь идет о схеме, когда злоумышленники выдают себя за других людей и играют на чувствах жертвы. Например, они могут притвориться родственником, который попал в аварию, или выдать себя за банковского работника.
«В 99% случаев это мошенники рассылают сообщения через взломанный аккаунт или звонят и застают врасплох.Не пишите сообщение в том же мессенджере, откуда пришло сообщение. Перезвоните человеку и удостоверьтесь, что это правда», – отметили в ведомстве.
Также мошенники рассылают сообщения с текстом о том, что карта заблокирована или обнаружен подозрительный платеж.
«В конце СМС указан номер телефона, по которому можно связаться с якобы сотрудником банка. Дальше начинается искусная игра, и люди даже не замечают, как передают свои данные мошенникам. Помните, что банки звонят и рассылают сообщения с общеизвестных номеров. Чтобы не стать жертвой махинаций, положите трубку и сами перезвоните в банк по контактному телефону», – гласит пост.