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14 минут назад

Россиян предупредили о набирающем популярность виде мошенничества

Газета.Ru

Специалисты Роскомнадзора рассказали россиянам о новой волне мошенничества, об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Россиян предупредили о набирающем популярность виде мошенничества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о схеме, когда злоумышленники выдают себя за других людей и играют на чувствах жертвы. Например, они могут притвориться родственником, который попал в аварию, или выдать себя за банковского работника.

«В 99% случаев это мошенники рассылают сообщения через взломанный аккаунт или звонят и застают врасплох.Не пишите сообщение в том же мессенджере, откуда пришло сообщение. Перезвоните человеку и удостоверьтесь, что это правда», – отметили в ведомстве.

Также мошенники рассылают сообщения с текстом о том, что карта заблокирована или обнаружен подозрительный платеж.

«В конце СМС указан номер телефона, по которому можно связаться с якобы сотрудником банка. Дальше начинается искусная игра, и люди даже не замечают, как передают свои данные мошенникам. Помните, что банки звонят и рассылают сообщения с общеизвестных номеров. Чтобы не стать жертвой махинаций, положите трубку и сами перезвоните в банк по контактному телефону», – гласит пост.

Происшествия,Роскомнадзор,
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