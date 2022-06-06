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26 минут назад

Отомстивший за смерть сына россиянин получил 14 лет колонии

Lenta.ru

Отомстивший за смерть сына в ДТП россиянин получил 14 лет колонии — такой вердикт мужчине вынес Мособлсуд при участии присяжных заседателей. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 6 июня, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

Отомстивший за смерть сына россиянин получил 14 лет колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, в феврале 2019 года подсудимый Николай Зилов вместе с соучастником подкараулил мужчину у его дома в Воскресенском городском округе. Агрессоры нанесли не менее 35 ударов мужчине, их спугнул случайный свидетель, они оставили жертву лежать на земле и сбежали. Свидетелю пострадавший успел назвать имя одного из преступников — он узнал Зилова. Затем избитый умер в больнице.

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Как выяснилось, в 2013 году пострадавший мужчина сбил на мопеде пешехода, который умер от наезда. Погибший оказался сыном Николая Зилова, тот длительное время судился с виновником ДТП, но суд отказал в удовлетворении исковых требований. В феврале 2019 года, Зилов решился на месть. Суд приговорил его к 14 годам строгого режима.

Происшествия,Ольга Врадий,Следственный комитет,
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