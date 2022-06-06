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58 минут назад

Опубликовано видео массовой драки в «Галерее» в Петербурге

Александр Кузьмин

Полицию Центрального района вызвали в ТРК «Галерея», где с десяток мужчин отбивали товарища, заподозренного в краже.Об этом сообщает "Фонтанка".

Досмотр посетителя ТРК на Лиговском проспекте привел к конфликту накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 6 июня. По предварительной информации, мужчину остановили, заподозрив в краже. Он смог вызвать подмогу, которая бросилась его отбивать от охранников. Началась потасовка.

Наряды были на месте за считаные минуты. Всего в отделы полиции доставили 8 человек, в отношении которых составили протоколы о мелком хулиганстве.

Происшествия,Видео,
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