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1 час назад

Школьник попытался списать на ЕГЭ и попал в больницу

Lenta.ru

В Казани школьник попал в больницу после того, как попытался списать на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) с помощью микронаушника. Об этом сообщает «КП».

Школьник попытался списать на ЕГЭ и попал в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Знакомый подростка должен был подсказывать ему через наушник правильные ответы на вопросы экзамена. Однако школьник не рассчитал силы, засунул устройство слишком глубоко в ухо и не смог вытащить.

По данным издания, выпускник самостоятельно обратился в Детскую республиканскую клиническую больницу Казани, врачи которой извлекли застрявший наушник.

Школьникам хотят разрешить пересдавать ЕГЭ: все дело в стрессе и высокой нагрузке

С 22 мая по 6 июля в России проходит основной этап ЕГЭ. 6 июня школьники сдавали экзамены по истории и физике.

Ранее стало известно, что самым трудным предметом на ЕГЭ выпускники считают биологию. Кроме того, сложности у школьников вызывают химия, история, математика и физика.

2 июня вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил не ограничивать провалившим ЕГЭ выпускникам число пересдач в течение года. По его словам, экзамен становится причиной эмоционального стресса и влияет на психофизиологическое состояние школьников.

Происшествия,Борис Чернышов,Госдума,
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