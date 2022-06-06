В московском метро погиб пассажир

Пассажир, упавший на пути на станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии Московского метрополитена, погиб. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Florstein / Novokuznetskaya Station of Moscow Subway CC BY-SA 4.0 / Florstein / Novokuznetskaya Station of Moscow Subway

"По предварительным данным, упавший на пути пассажир погиб", - сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что в настоящее время тело погибшего мужчины извлечено из-под вагона поезда.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС факт инцидента.

"Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали в главке.

Ранее в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что движение поездов на участке Замоскворецкой линии метро от "Автозаводской" до "Белорусской" остановлено из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.