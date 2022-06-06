У беременной россиянки, грозившей выбросить детей с балкона, нашли тело младенца

В Зеленограде в квартире у беременной женщины нашли тело младенца. Об этом сообщают «Известия».

По данным СМИ, жительница Зеленограда позвонила свекрови и сказала о смерти годовалой дочери. Также женщина грозилась выбросить с балкона детей четырех и семи лет.

Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили слова многодетной матери. Они обнаружили в квартире тело годовалой девочки. По словам матери, она оставила младенца в кроватке, через некоторое время в комнату зашел брать девочки и обнаружил ту на полу, без признаков жизни. На теле младенца сотрудники правоохранительных органов зафиксировали ссадины.