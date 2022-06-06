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24 минуты назад

В Зеленограде у беременной женщины, грозившей выбросить детей с балкона, нашли тело младенца

Газета.Ru

В Зеленограде в квартире у беременной женщины нашли тело младенца. Об этом сообщают «Известия».

У беременной россиянки, грозившей выбросить детей с балкона, нашли тело младенца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным СМИ, жительница Зеленограда позвонила свекрови и сказала о смерти годовалой дочери. Также женщина грозилась выбросить с балкона детей четырех и семи лет.

Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили слова многодетной матери. Они обнаружили в квартире тело годовалой девочки. По словам матери, она оставила младенца в кроватке, через некоторое время в комнату зашел брать девочки и обнаружил ту на полу, без признаков жизни. На теле младенца сотрудники правоохранительных органов зафиксировали ссадины.

Женщину вместе с сожителем доставили в отделение полиции.

Ранее в Тверской области задержали мать, которую подозревают в убийстве малолетнего ребенка из-за плача.

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