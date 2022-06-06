Человек упал на пути зеленой ветки столичного метро

На зеленой ветке московского метро остановлено движения поездов от станций «Автозаводская» до «Белорусской», сообщает Telegram-канал Москва-24 cо ссылкой на Дептранс. Отмечается, что причиной остановки послужило обнаружение человека на путях.

На зеленой ветке метро нет движения поездов от «Автозаводской» до «Белорусской» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — передает Telegram-канал.

Ранее стало известно о сбое движения на участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Поезда некоторое время не ходили от «Планерной» до «Спартака» после того, как двух пассажиров обнаружили на рельсах на станции «Сходненская». Для их спасения отключили напряжение в контактном рельсе. Один мужчина смог подняться на платформу самостоятельно.