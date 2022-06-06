Москвичка отдала 3 миллиона за фиктивный ремонт

Полицейские УВД по СЗАО задержали мужчину, обманом выманившего у заказчицы миллионы на отделку новой квартиры. Получив деньги, «бригадир» испарился.

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«Буквально завтра и начнём»

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Жительница Хорошёво-Мнёвников решила провести отделку в своей новой трёхкомнатной квартире на 3-й Хорошёвской улице. Как и многие, мастера она нашла через специализированный интернет-сайт. Правда, на страничке мастера не было ни одного отзыва, но женщину это не смутило. Прибывший мастер, осмотрев квартиру, перечислил материалы, необходимые для отделки.

— Сам всё куплю. И да: в бригаде у меня шесть ребят. Им нужен аванс, — заявил он.

«На круг» выходило почти 3 миллиона.

— Не заметив ничего подозрительного, заказчица перечислила на счёт «бригадира» 1,3 миллиона руб лей и ещё 1,5 миллиона отдала наличкой. При этом договор на оказание услуг заключён не был, — говорит оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД по району Хорошёво-Мнёвники Владислав Мирошниченко.

Взяв деньги, «мастер» несколько дней обещал «буквально завтра начать работы», а потом… перестал брать трубку и испарился.

Взяли на новом заказе

Для задержания «мастера» полицейским пришлось спланировать целую операцию. Прикинувшись клиентами, они заказали «бригадиру» ремонт квартиры. Хитрый «мастер» пришёл оформлять сделку, квартира была конспиративной.

— Мужчину задержали. Оказалось, что ранее он уже был судим. Сейчас находится под стражей, — рассказывает Владислав Мирошниченко.

Теперь за мошенничество в особо крупном размере мужчине грозит новый срок — до 10 лет лишения свободы. Между тем мошенничество в сфере оказания услуг вовсе не редкость.

— Не так давно молодая пара из Хорошёво-Мнёвников через сайт договорилась с мастером об укладке плитки. Мастер приехал, произвёл замеры и взял предоплату в размере 1,5 миллиона рублей, а затем перестал выходить на связь, — говорит Мирошниченко. — После обращения в полицию злоумышленник был задержан, но деньги заказчикам так и не вернул.

Платите поэтапно

Как же обезопасить себя при заказе услуг мастера через интернет-агрегаторы?

— Первым делом обратите внимание, тот ли портал открыт на вашем мониторе: злоумышленники нередко подделывают интернет-сайты крупных и хорошо зарекомендовавших себя фирм. Насторожить должны любые «опечатки» в домене: лишние буквы, подозрительное расширение или тройной слеш, — говорит Мирошниченко.

После тщательно изучите отзывы и оценки под резюме мастера. А ещё лучше будет, если воспользуетесь рекомендациями знакомых.

— При заказе работ обязательно должен быть подписан договор на оказание услуг, в который нужно включить поэтапный план работ и их сроки. Оплачивать работы следует также по частям, по факту выполнения определённого этапа, — советует Мирошниченко.