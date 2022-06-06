В промзоне Москвы нашли тело мужчины на инвалидной коляске

В промзоне на юго-востоке Москвы нашли тело мужчины на инвалидной коляске. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ Максим Поляков / Коммерсантъ

По данным телеканала, специалисты обследовали тело россиянина и не обнаружили на нем видимых телесных повреждений. Труп мужчины пролежал на улице восемь часов в теплую погоду, из-за чего начал деформироваться.

Специалистам удалось установить личность погибшего — предварительно, им оказался человек без определенного места жительства. Его тело было направлено в морг.