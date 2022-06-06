В посольство Франции в Москве пришла посылка из Крыма с костями

В посольство Франции в Москве пришла странная посылка из Крыма. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, внутри нее лежали кости и письмо, а само отправление было сделано от имени покойного продюсера Пьетро Нотарианни.

Фото: ТАСС ТАСС

О необычной посылке в полицию еще 3 июня сообщила сотрудница посольства. В тексте письма было написано следующее: «Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Благодарю. P.S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадет, а техники и умения еще будут на месте».

Кроме костей и письма в коробке были свертки с неизвестным содержимым и 11 бахил. Полиция изъяла картонную коробку и сейчас проводит проверку, назначена экспертиза.