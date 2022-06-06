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1 час назад

Посылка из Крыма с костями пришла в посольство Франции в Москве

Елена Прошина

В посольство Франции в Москве пришла странная посылка из Крыма. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, внутри нее лежали кости и письмо, а само отправление было сделано от имени покойного продюсера Пьетро Нотарианни.

В посольство Франции в Москве пришла посылка из Крыма с костями
Фото: ТАССТАСС

О необычной посылке в полицию еще 3 июня сообщила сотрудница посольства. В тексте письма было написано следующее: «Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Благодарю. P.S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадет, а техники и умения еще будут на месте».

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Кроме костей и письма в коробке были свертки с неизвестным содержимым и 11 бахил. Полиция изъяла картонную коробку и сейчас проводит проверку, назначена экспертиза.

Напомним, что Нотарианни скончался в Риме еще в 2006 году. Он выступил продюсером ряда известных фильмов, в том числе «Гибель богов» и «Леопард» Лукино Висконти, а также «Интервью» Федерико Феллини.

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