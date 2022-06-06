Подручный главного киллера России предстанет перед судом

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу главаря банды Артура Джиоева из организованного преступного сообщества (ОПС) Аслана Гагиева, известного как главный киллер страны Джако. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Фигуранту дела вменяется бандитизм, убийства, похищение и посягательство на сотрудника правоохранительных органов. По версии следствия, Джиоев по поручению Джако возглавил банду, участники которой с 2004-го по 2014 год в Северной Осетии, Москве и области совершили 17 убийств и другие тяжкие преступления.
Дело Джиоева было выделено в отдельное производство после того, как он заключил со следствием соглашение о сотрудничестве. Он предстанет перед Московским областным судом. Подручный Гагиева был экстрадирован в 2018 году из Греции, а через год в России его приговорили к 17 годам лишения свободы, уточнили в Следственном комитете России.
Расследование уголовного дела в отношении остальных участников ОПС Джако продолжается. 24 члена ОПС уже приговорены к длительным срокам вплоть до пожизненного. В Южном окружном военном суде слушается дело в отношении еще 12 фигурантов, в их числе и сам Гагиев. Семеро членов преступного сообщества находятся в международном розыске, еще семеро были убиты по приказу Джако.