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1 час назад

Мужчина в электричке обматерил ребенка из-за цвета рюкзака. Видео

Александр Кузьмин

В подмосковной электричке мужчина зажал в угол ребенка и обматерил его. Поводом для такого поведения взрослого россиянина стал желто-синий рюкзак мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший соответствующую запись инцидента.

Как уточняет источник, мужчине не понравился цвет заплечной сумки юного пассажира. Он заставил ее снять и бросил на грязный пол.

«Украина? Снимай это», – обратился он к ребенку, не стесняясь при этом в выражениях.

На кадрах видно, как мальчик снова надевает на себя рюкзак, а пассажир стоит рядом и курит вейп.

Происшествия,Видео,
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