Мужчина в электричке обматерил ребенка из-за цвета рюкзака. Видео

В подмосковной электричке мужчина зажал в угол ребенка и обматерил его. Поводом для такого поведения взрослого россиянина стал желто-синий рюкзак мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший соответствующую запись инцидента.

Как уточняет источник, мужчине не понравился цвет заплечной сумки юного пассажира. Он заставил ее снять и бросил на грязный пол.

«Украина? Снимай это», – обратился он к ребенку, не стесняясь при этом в выражениях.