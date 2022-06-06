В Польше арестовали двух украинцев за нападение на украинок с детьми

Польская прокуратура предъявила обвинения двум гражданам Украины, задержанным по подозрению в убийстве одной украинки и ранении второй в Мазовецком воеводстве республики. Об этом сообщило в понедельник Польское агентство печати.

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"Подозреваемым предъявлены обвинения. Один из них обвиняется в убийстве и покушении на убийство, второй - в содействии обоим преступлениям", - приводит агентство слова пресс-секретаря прокуратуры Плоцка Ивоны Смигельской-Ковальской.

Инцидент произошел 3 июня. После обращений соседей в съемной квартире в городе Нацпольск были обнаружены две женщины с ножевыми ранениями. 29-летняя украинка, несмотря на реанимационные меры, скончалась. Ее 21-летнюю соседку на вертолете доставили в больницу, где ей была проведена операция.

На месте происшествия были обнаружены двое детей в возрасте двух с половиной лет и пяти месяцев. Ими занимаются медики и социальные службы.