В посольство Франции в Москве прислали посылку с костью

В посольство Франции в Москве, по предварительным данным, пришла посылка, где якобы были кости. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

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Отправителем посылки, согласно неподтвержденным сведениям, оказался умерший почти 16 лет назад итальянский продюсер.

В публикации издания говорится, что 3 июня работница посольства Франции, находящегося на Михнеевской улице, вскрыла посылку с почты. В коробке был найден набор из шести свертков с неизвестным содержимым, одна кость, 11 бахил и пояснительная записка.

Данная записка, найденная в посылке, не помогла установить отправителя. Посылка якобы была прислана из российского региона.

При этом в качестве отправителя посылки фигурировал продюсер из Италии Пьер Нотарианни, скончавшийся в 2006 году в возрасте 80 лет.

Прибывшие полицейские изучили коробку и ее содержимое. В настоящий момент точно неизвестно, кому именно принадлежала кость.