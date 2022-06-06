Огнетушитель при тушении авто улетел в небо и попал на видео

В Геленджике огнетушитель при тушении загоревшегося автомобиля улетел в небо. Снятые очевидцем инцидента кадры публикует Telegram-канал «ТОПОР – Горячие новости».
На записи видно, как мужчина пытается потушить пламя в стоящей у светофора легковой машине при помощи переносного устройства, однако оно выпадает у него из рук на асфальт. Под действием реактивной силы цилиндрический баллон буквально взлетает вверх.
Удалось ли в итоге справиться с возгоранием, и что стало с улетевшим огнетушителем, не сообщается.