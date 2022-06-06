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41 минуту назад

Огнетушитель при тушении авто улетел в небо и попал на видео

Александр Кузьмин

В Геленджике огнетушитель при тушении загоревшегося автомобиля улетел в небо. Снятые очевидцем инцидента кадры публикует Telegram-канал «ТОПОР – Горячие новости».

На записи видно, как мужчина пытается потушить пламя в стоящей у светофора легковой машине при помощи переносного устройства, однако оно выпадает у него из рук на асфальт. Под действием реактивной силы цилиндрический баллон буквально взлетает вверх.

Удалось ли в итоге справиться с возгоранием, и что стало с улетевшим огнетушителем, не сообщается.

Происшествия,Видео,
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