По делу о покушении на Соловьева арестован еще один фигурант

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мокия Т. М., подозреваемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом по предварительному сговору) меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа», - сказали в пресс- службе суда.