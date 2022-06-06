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47 минут назад

Подозреваемый в подготовке покушения на Соловьева арестован в Москве

Елена Прошина

В столице арестовали еще одного подозреваемого в подготовке покушения на российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По делу о покушении на Соловьева арестован еще один фигурант
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, Басманный суд Москвы заключил Тимофея Мокия под стражу.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мокия Т. М., подозреваемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом по предварительному сговору) меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа», - сказали в пресс- службе суда.

Ранее Мокий фигурировал в деле банды националистов Антона Васильева, члены которой были осуждены за серию взрывов и нападения на иностранцев по мотивам межнациональной ненависти. Мужчина помогал им собирать взрывные устройства.

Ранее стало известно, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала убийство Соловьева. В ходе обысков у злоумышленников были изъяты самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, наркотики и др. Как уточняется, задержанные планировали подорвать машину журналиста.

Происшествия,Видео,Антон Васильев,Владимир Соловьев,ФСБ,
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