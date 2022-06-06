По делу о покушении на Соловьева арестован еще один фигурант

В столице арестовали еще одного подозреваемого в подготовке покушения на российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Как уточняется, Басманный суд Москвы заключил Тимофея Мокия под стражу.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мокия Т. М., подозреваемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом по предварительному сговору) меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа», - сказали в пресс- службе суда.
Ранее Мокий фигурировал в деле банды националистов Антона Васильева, члены которой были осуждены за серию взрывов и нападения на иностранцев по мотивам межнациональной ненависти. Мужчина помогал им собирать взрывные устройства.
Ранее стало известно, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала убийство Соловьева. В ходе обысков у злоумышленников были изъяты самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, наркотики и др. Как уточняется, задержанные планировали подорвать машину журналиста.