Российского школьника убили в подъезде многоэтажного дома

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве школьника. Об этом сообщает NN.RU.
Тело мальчика нашли в подъезде многоэтажного дома на улице Куйбышева в Московском районе города. У него множественные ножевые ранения, было нанесено не менее десяти ударов. Предположительно убийство было совершено вечером 6 июня. Жильцы видели, как вслед за ребенком в подъезд заходил неизвестный мужчина, уточняет Telegram-канал Mash.
Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения. Проводятся оперативные мероприятия для установления обстоятельств случившегося. По горячим следам силовикам удалось установить причастного к совершению преступления.
6 июня сообщалось, что в Свердловской области суд отправил в СИЗО лидера патриархального движения «Мужской путь» Андрея Брезгина, обвиняемого в убийстве 7-летней дочери. Сам он говорит, что девочка жива и находится в безопасном месте.