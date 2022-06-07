Российского школьника убили в подъезде многоэтажного дома

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве школьника. Об этом сообщает NN.RU.

Тело мальчика нашли в подъезде многоэтажного дома на улице Куйбышева в Московском районе города. У него множественные ножевые ранения, было нанесено не менее десяти ударов. Предположительно убийство было совершено вечером 6 июня. Жильцы видели, как вслед за ребенком в подъезд заходил неизвестный мужчина, уточняет Telegram-канал Mash.

Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения. Проводятся оперативные мероприятия для установления обстоятельств случившегося. По горячим следам силовикам удалось установить причастного к совершению преступления.