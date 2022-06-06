По делу о покушении на Соловьева арестован еще один фигурант

Басманный суд арестовал пять человек: Андрея Пронского, Владимира Белякова, Владимира Степанова, Василия Стрижакова и Александра Дружинина, — в рамках дела о покушении на Соловьева в конце апреля. Все они участники неонацистской террористической организации National Socialism/White Power (признана терростической организацией и запрещена в России). По версии следствия, они планировали взорвать машину телеведущего и скрыться. Двое из них — Беляков и Степанов — ранее были осуждены на десять лет за участие в убийстве и нескольких нападений по мотивам межнациональной и межрасовой ненависти.