По делу о покушении на Соловьева арестован еще один фигурант

Басманный суд Москвы арестовал шестого фигуранта дела о подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Тимофею Мокии меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа», — сказала она.
По словам представителя суда, суд санкционировал арест Мокии еще 4 августа. Ему вменяется ст. 30, п. «б», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга).
«Он уроженец Москвы, официально нигде не работает», — уточнила Буравцова.
Басманный суд арестовал пять человек: Андрея Пронского, Владимира Белякова, Владимира Степанова, Василия Стрижакова и Александра Дружинина, — в рамках дела о покушении на Соловьева в конце апреля. Все они участники неонацистской террористической организации National Socialism/White Power (признана терростической организацией и запрещена в России). По версии следствия, они планировали взорвать машину телеведущего и скрыться. Двое из них — Беляков и Степанов — ранее были осуждены на десять лет за участие в убийстве и нескольких нападений по мотивам межнациональной и межрасовой ненависти.
О предотвращении покушения на телеведущего президент России Владимир Путин сообщил во время выступления на расширенной коллегии Генпрокуратуры 25 апреля.