Самолет «ЮТэйр» столкнулся с птицей при вылете из Сургута

"Пятого мая в 21:27 (19:27 по московскому времени) в аэропорту Сургута при выполнении рейса авиакомпании Utair по маршруту Сургут – Самара (Boeing-735) во время взлета от командира воздушного судна поступила информация о возможном столкновении с птицей", – говорится в сообщении.