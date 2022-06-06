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1 час назад

Пассажирский самолет столкнулся с птицей при вылете из Сургута

Москва24иещё 1

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения самолета компании Utair с птицей при вылете из Сургута. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Самолет «ЮТэйр» столкнулся с птицей при вылете из Сургута
Фото:  depositphotos/sikaraha depositphotos/sikaraha

"Пятого мая в 21:27 (19:27 по московскому времени) в аэропорту Сургута при выполнении рейса авиакомпании Utair по маршруту Сургут – Самара (Boeing-735) во время взлета от командира воздушного судна поступила информация о возможном столкновении с птицей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет отправился в пункт назначения, несмотря на инцидент. При осмотре взлетно-посадочной полосы были обнаружены останки птицы. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки информации о гибели собаки на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего по маршруту Челябинск – Москва. При выявлении надзорным ведомством нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Происшествия,Ютэйр,Аэрофлот,
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