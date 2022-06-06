Блогер Mellstroy снял видео после жесткого ДТП под Брянском

Блогер Андрей Бурим, более известный как Mellstroy, накануне вечером попал в аварию под Брянском. Снятые им кадры с места жесткого ДТП публикует Telegram-канал SHOT.

Автомобиль BMW врезался в столб, в результате удара иномарка вылетела в кювет.

«Ехали по делам в Брянск, но водитель уснул и решил притормозить около ближайшего столба.Слава богу, что все хорошо», – передает слова блогера канал.