Стали известны последствия обстрела поселка в Курской области

Мост и двухэтажный жилой дом оказались повреждены в результате обстрела поселка Теткино в Курской области . Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт , в результате инцидента никто не пострадал.

«Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода», — рассказал губернатор.

Напомним, что граничащий с Украиной поселок Теткино обстреляли утром 6 июня. После начала спецоперации на Украине Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Так, в середине мая при обстреле Теткино погиб один человек, еще одного госпитализировали с осколочными ранениями.