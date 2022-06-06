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1 час назад

Стали известны последствия обстрела поселка в Курской области

Елена Прошина

Мост и двухэтажный жилой дом оказались повреждены в результате обстрела поселка Теткино в Курской области. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт, в результате инцидента никто не пострадал.

Стали известны последствия обстрела поселка в Курской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода», — рассказал губернатор.

Напомним, что граничащий с Украиной поселок Теткино обстреляли утром 6 июня. После начала спецоперации на Украине Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Так, в середине мая при обстреле Теткино погиб один человек, еще одного госпитализировали с осколочными ранениями.

На прошлой неделе Старовойт продлил «желтый» уровень террористической опасности в регионе до 8 июня.

Происшествия,Армия,Роман Старовойт,
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