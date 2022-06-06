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1 час назад

«Шаурма есть. Донер есть»:  Пьяный водитель пытался дать взятку едой. Видео

Александр Кузьмин

Пьяный водитель в Кызыле попытался откупиться от инспекторов ДПС едой. Видео появилось в telegram-канале «Подъем»

«Братан, заходи, пообедай у меня. Шаурма есть. Донер есть» - заявил водитель.

Мужчина заявил, что он повар и готов бесплатно накормить полицейских. А предъявить документы он отказывается, поскольку устал и хочет домой. Впоследствии, правда, выяснилось, что водительского удостоверения у него нет и никогда не было.

Поскольку от шаурмы инспекторы отказались, мужчина перешёл к проверенному способу и предложил деньги – тысячу рублей. Теперь его планируют привлечь к ответственности за дачу взятки должностному лицу. Тысячу же полицейские изъяли на месте.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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