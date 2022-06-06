Девочку-подростка изнасиловали во время «вписки» в Москве

Четырнадцатилетнюю школьницу изнасиловали во время «вписки» на северо-западе столицы. Об этом стало известно в понедельник, 6 июня.

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По данным РЕН ТВ, отец подростка рассказал, что 4 июня девочка была в гостях у двух знакомых. Молодые люди выпивали. В какой-то момент отец стал искать дочь, так как на связь она не выходила. Тогда мужчине пришлось практически вломиться в квартиру вместе с полицией.

Там он обнаружил девочку без сознания и без нижнего белья. Тогда отец написал заявление об изнасиловании на ее собутыльников. Во время осмотра у врача на шее девочки были обнаружены синяки.

Предположительно, знакомые подростка напоили ее алкоголем, а потом надругались, когда та потеряла над собой контроль.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют правоохранители.