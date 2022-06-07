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14 минут назад

В российском жилом доме произошел взрыв газа

Lenta.ruиещё 1

В жилом доме в Богородске Нижегородской области произошел взрыв газа. Об этом стало известно РЕН ТВ.

В пятиэтажке в Богородске произошел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Черняшевского российского города. Из окон нескольких этажей валит дым.

Предварительно, разрушений из-за взрыва пока нет. Проводится эвакуация жителей. Информации о пострадавших не приводится.

1 июня из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковных Мытищах погиб человек, еще двое были госпитализированы — в их числе ребенок. После случившегося прокуратура начала проверку.

Происшествия,Взрывы газа в домах,
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