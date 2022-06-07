В пятиэтажке в Богородске произошел взрыв

В жилом доме в Богородске Нижегородской области произошел взрыв газа. Об этом стало известно РЕН ТВ.

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По данным телеканала, инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Черняшевского российского города. Из окон нескольких этажей валит дым.

Предварительно, разрушений из-за взрыва пока нет. Проводится эвакуация жителей. Информации о пострадавших не приводится.