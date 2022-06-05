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32 минуты назад

Сайт Минстроя РФ взломали хакеры

Газета.Ru

Ночью 5 июня сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Хакеры взломали сайт Минстроя РФ
Фото: Valera N. Trubin/WikipediaValera N. Trubin/Wikipedia

В публикации отмечается, что на главной странице ведомства было указано, что он взломан командой DumpForums.com.

Издание подчеркивает, что хакеры требуют выплатить 0.5 биткоина (973 тыс. рублей) до 7 июня, в противном случае данные сотрудников министерства могут быть выложены в общий доступ.

Российские хакеры объявили кибервойну 10 странам

В данный момент сайт не открывается. На главной странице ведомства указано, что ведутся технические работы.

Ранее хакерская группировка Anonymous, которая в числе первых объявила России «кибервойну», взяла на себя ответственность за атаку на Rutube.

О том, на самом ли деле Anonymous взломали инфраструктуру видеохостинга или только пиарятся, неизвестно. Однако примечательным является тот факт, что хакеры не опубликовали ни одного примера документов, принадлежащих Rutube.

Руководство сервиса сообщило, что в ночь на 9 мая национальный видеохостинг RUTUBE подвергся APT-атаке (целевая продолжительная атака повышенной сложности), в результате которой пользователи потеряли доступ к платформе.

Происшествия,Госстрой России,Коммерсант,
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