В Иране погибли ученый-ракетчик и офицер элитного подразделения

Иранский инженер-ракетчик Айюб Энтезари, который занимался разработкой беспилотников и ракет в исследовательском центре в городе Йезд, был найден мертвым после посещения званого обеда. Об этом сообщает портал «Национальные новости Израиля».

Фото: Iranian Presidency Office Iranian Presidency Office

Издание отмечает, что человек, устроивший ужин, бежал из страны.

Кроме того, в своем доме был найден мертвым офицер Корпуса стражей исламской революции полковник спецподразделения «Кудс» Али Эсмаилзаде. О причинах его смерти не сообщается.

За неделю до этого неизвестные на мотоциклах расстреляли другого офицера этого подразделения полковника Хасана Сайяда Ходаи. Он был найден мертвым в машине перед своим домом в Тегеране.

Как сообщалось ранее, покушение на Ходаи случилось около 16:00 по местному времени (15:30 мск) в одном из переулков в районе столичной улицы Моджахедин-е Эслам.