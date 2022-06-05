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1 час назад

В Иране погибли ученый-ракетчик и офицер элитного подразделения

Газета.Ru

Иранский инженер-ракетчик Айюб Энтезари, который занимался разработкой беспилотников и ракет в исследовательском центре в городе Йезд, был найден мертвым после посещения званого обеда. Об этом сообщает портал «Национальные новости Израиля».

В Иране погибли ученый-ракетчик и офицер элитного подразделения
Фото: Iranian Presidency OfficeIranian Presidency Office

Издание отмечает, что человек, устроивший ужин, бежал из страны.

Кроме того, в своем доме был найден мертвым офицер Корпуса стражей исламской революции полковник спецподразделения «Кудс» Али Эсмаилзаде. О причинах его смерти не сообщается.

За неделю до этого неизвестные на мотоциклах расстреляли другого офицера этого подразделения полковника Хасана Сайяда Ходаи. Он был найден мертвым в машине перед своим домом в Тегеране.

Как сообщалось ранее, покушение на Ходаи случилось около 16:00 по местному времени (15:30 мск) в одном из переулков в районе столичной улицы Моджахедин-е Эслам.

В покушении участвовали два человека, которые передвигались на мотоцикле. Злоумышленники выстрелили в офицера пять раз.

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