В результате атаки на церковь в Нигерии погибли 85 человек

В результате нападения боевиков на католическую церковь Святого Франциска на юго-западе Нигерии были убиты 85 человек. Об этом сообщает газета Negirian tribune со ссылкой на общественного лидера народа йоруба Банджи Акинтойе.
Инцидент произошел в округе Ово штата Ондо. Вооруженные боевики ворвались в церковь во время утренней службы и открыли огонь по прихожанам, а также попытались захватить в плен священника. Он оказал сопротивление. После этого нападавшие бросили в людей бомбу.
Акинтойе заявил, что жертвами нападения стали 85 человек и призвал губернатора региона «немедленно объявить чрезвычайное положение».
Ранее сообщалось, что часть прихожан была похищена, эта информация не получила официального подтверждения.
Ранее сухопутные войска и ВВС нигерийских вооруженных сил провели операцию против боевиков исламистских организаций «Боко Харам» и «Исламские государства Западной Африки» (ISWAP), укрывавшихся в нескольких населенных пунктах штата Борно. Операция продолжалась с 19 мая по 2 июня. В результате операции были уничтожены 14 боевиков и спасено более 100 членов их семей, в том числе 33 женщины и 67 детей.