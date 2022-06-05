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1 час назад

В результате атаки на церковь в Нигерии погибли 85 человек

Газета.Ru

В результате нападения боевиков на католическую церковь Святого Франциска на юго-западе Нигерии были убиты 85 человек. Об этом сообщает газета Negirian tribune со ссылкой на общественного лидера народа йоруба Банджи Акинтойе.

В результате атаки на церковь в Нигерии погибли 85 человек
Фото: TwitterTwitter

Инцидент произошел в округе Ово штата Ондо. Вооруженные боевики ворвались в церковь во время утренней службы и открыли огонь по прихожанам, а также попытались захватить в плен священника. Он оказал сопротивление. После этого нападавшие бросили в людей бомбу.

Акинтойе заявил, что жертвами нападения стали 85 человек и призвал губернатора региона «немедленно объявить чрезвычайное положение».

Ранее сообщалось, что часть прихожан была похищена, эта информация не получила официального подтверждения.

Ранее сухопутные войска и ВВС нигерийских вооруженных сил провели операцию против боевиков исламистских организаций «Боко Харам» и «Исламские государства Западной Африки» (ISWAP), укрывавшихся в нескольких населенных пунктах штата Борно. Операция продолжалась с 19 мая по 2 июня. В результате операции были уничтожены 14 боевиков и спасено более 100 членов их семей, в том числе 33 женщины и 67 детей.

Происшествия,В мире,Боко харам,Католическая церковь,
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