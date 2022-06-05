В результате атаки на церковь в Нигерии погибли 85 человек

В результате нападения боевиков на католическую церковь Святого Франциска на юго-западе Нигерии были убиты 85 человек. Об этом сообщает газета Negirian tribune со ссылкой на общественного лидера народа йоруба Банджи Акинтойе.

Фото: Twitter Twitter

Инцидент произошел в округе Ово штата Ондо. Вооруженные боевики ворвались в церковь во время утренней службы и открыли огонь по прихожанам, а также попытались захватить в плен священника. Он оказал сопротивление. После этого нападавшие бросили в людей бомбу.

Акинтойе заявил, что жертвами нападения стали 85 человек и призвал губернатора региона «немедленно объявить чрезвычайное положение».

Ранее сообщалось, что часть прихожан была похищена, эта информация не получила официального подтверждения.