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49 минут назад

Убивший дочь замминистра из Подмосковья подросток объяснил свой поступок

Lenta.ru

Подросток, убивший дочь заместителя министра строительства Московской области Марата Сибатулина, объяснил свой поступок. По его словам, он зарезал бывшую одноклассницу из-за ссоры по поводу другой девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».

Убивший дочь замминистра из Подмосковья подросток объяснил свой поступок
Фото: Данила Егоров / КоммерсантъДанила Егоров / Коммерсантъ

Подозреваемый в убийстве девушки 17-летний Кирилл рассказал полицейским, что поссорился с погибшей из-за их общей знакомой, в которую был влюблен, — якобы она стала обвинять его в том, что он распускает слухи о ее подруге.

В Подмосковье убили дочь замминистра

При этом знакомые подростка считают, что у него было что-то личное к дочери Сибатулина — по их словам, он сильно завидовал тому, что у девушки обеспеченная семья.

Как сообщает «КП», нож, которым Кирилл убил девушку, он купил буквально за день до преступления.

Тело 17-летней дочери Сибатулина было найдено в заброшенном доме в Одинцовском районе, куда она зашла с друзьями во время прогулки. По словам ребят, в какой-то момент девушка осталась наедине со своим бывшим одноклассником, который нанес ей несколько ножевых ранений.

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