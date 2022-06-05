В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
22 минуты назад

В Нигерии неизвестные напали на прихожан церкви, есть погибшие

Газета.Ru

Неизвестные с оружием совершили атаку на католическую церковь в штате Ондо на юго-западе Нигерии. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на очевидцев.

Неизвестные с оружием напали на церковь в Нигерии, есть погибшие
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел в католической церкви округа Ово во время воскресной службы. Есть сообщения о погибших. Также говорится, что часть прихожан была похищена.

В то же время нигерийская газета This Day сообщает, в церкви произошел взрыв, в результате есть погибшие и раненые.

Несколькими днями ранее сообщалось, что сухопутные войска и ВВС нигерийских вооруженных сил провели операцию против боевиков исламистских организаций «Боко Харам» и «Исламские государства Западной Африки» (ISWAP), укрывавшихся в нескольких населенных пунктах штата Борно. Операция продолжалась с 19 мая по 2 июня. В результате операции были уничтожены 14 боевиков и спасено более 100 членов их семей, в том числе 33 женщины и 67 детей.

Также отмечается, что у боевиков было изъято зенитное орудие, боеприпасы к нему, грузовик со снарядами, два дальнобойных орудия, два самодельных взрывных устройства, «автомобильный двигатель, четыре тележки и водяная насосная установка».

Происшествия,В мире,Боко харам,Католическая церковь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители