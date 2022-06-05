Неизвестные с оружием напали на церковь в Нигерии, есть погибшие

Неизвестные с оружием совершили атаку на католическую церковь в штате Ондо на юго-западе Нигерии. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на очевидцев.

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Инцидент произошел в католической церкви округа Ово во время воскресной службы. Есть сообщения о погибших. Также говорится, что часть прихожан была похищена.

В то же время нигерийская газета This Day сообщает, в церкви произошел взрыв, в результате есть погибшие и раненые.

Несколькими днями ранее сообщалось, что сухопутные войска и ВВС нигерийских вооруженных сил провели операцию против боевиков исламистских организаций «Боко Харам» и «Исламские государства Западной Африки» (ISWAP), укрывавшихся в нескольких населенных пунктах штата Борно. Операция продолжалась с 19 мая по 2 июня. В результате операции были уничтожены 14 боевиков и спасено более 100 членов их семей, в том числе 33 женщины и 67 детей.