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16 минут назад

В Москве авто с водителем провалилось в гигантскую яму

Lenta.ru

На севере Москвы автомобиль с водителем провалился в гигантскую яму на дороге, вырытую работниками коммунальных служб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Тимирязевской улице. По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris сдавал назад и заехал в яму, в которой рабочие вели ремонт. Отмечается, что ограждения вокруг нее не было.

Сидевшему за рулем мужчине удалось выбраться самостоятельно, ни он, ни рабочие не пострадали.

В декабре 2021 года автомобиль с водителем провалился в яму на дороге в Курске. Углубление в дороге вырыли городские коммунальные службы для ремонта теплосетей. По словам водителя, он заметил знак «Ремонтные работы», но не успел перестроиться, так как ему помешала другая машина.

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