На севере Москвы автомобиль с водителем провалился в гигантскую яму на дороге, вырытую работниками коммунальных служб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Тимирязевской улице. По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris сдавал назад и заехал в яму, в которой рабочие вели ремонт. Отмечается, что ограждения вокруг нее не было.

Сидевшему за рулем мужчине удалось выбраться самостоятельно, ни он, ни рабочие не пострадали.