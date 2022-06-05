В Геленджике мужчина попытался потушить горящий автомобиль BMW, но огнетушитель вырвался из его рук и улетел на десятки метров вверх. Видео происшествия появилось в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Островского, уточняет «Комсомольская правда». Когда из-под капота автомобиля повалил дым, водитель вытащил из багажника огнетушитель, открыл капот и сорвал чеку. После этого баллон вырвался из рук водителя, отскочил от асфальта и взмыл в воздух.

По словам очевидцев, огнетушитель поднялся на высоту девятиэтажного дома (около 30 метров) и улетел.

«Его еще даже не нашли», – рассказали они.

Удалось ли автомобилисту спасти свою BMW, не уточняется.