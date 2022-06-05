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23 минуты назад

Суд арестовал обвиняемого в убийстве дочери замминистра из Подмосковья

Илья Родин

Суд в Одинцове арестовал на 2 месяца 17-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве дочери замминистра строительного комплекса Московской области Марата Сибатулина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Московской области.

Суд арестовал обвиняемого в убийстве дочери замминистра из Подмосковья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении подростка 2005 года рождения, обвиняемого в убийстве девушки в Одинцове, меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа», - отмечается в сообщении.

В ведомстве рассказали также, что «тело девушки с колото-резаными ранами» было обнаружено «в районе жилого комплекса, расположенного в п. Немчиновка».

Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила ранее, что по делу об убийстве школьницы назначены все необходимые экспертизы, в том числе генетическая и трасологическая.

Происшествия,Ольга Врадий,Следственный комитет,
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